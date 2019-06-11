景黛音自嘲小花變老花

多年沒拍劇，她表示對播出反應並不緊張，甚至沒叫家人捧場。再拍劇沒有不慣，還覺得很舒服，但她表示不會再拍劇，除非真的有機會與韓國男團SHINee成員泰民合作，她說：「這個另計，如果叫到泰民當然會拍，完全不用考慮，泰民做到我個仔，我會好開心，但要快點，在我狀態還OK先得。」昨日戚美珍與廖安麗以「EYT三小花」名義送上花籃祝賀，她表示大家已多年沒見，所以很感動，感謝她們很有心。問可有機會在工作上再合體？她說：「不好了！三小花都變大老花啦！」

姜濤：相處沒壓力

姜濤獲景黛音大讚演得好，表現一點也不覺是新人，還笑言當了他是自己個仔。姜濤稱首次拍劇並不習慣，因擔心性格不似劇中囂張角色，未能勝任，幸過程沒想像中困難，沒有很多NG，亦感謝景黛音沒給予他太大壓力，「她是很直接的人，相處沒有壓力」。姜濤自爆求學時曾迷上電競，他說：「曾一邊食飯一邊打機，甚至打機打到不睡覺，但現在不會了，有時間都會用來睡覺。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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