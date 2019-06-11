陳慧琳爆兩子好食得：最愛歎牛扒

每年暑假，Kelly都會一家四口去旅行，今年打算去歐洲，地點未定。在旁的Chilam說：「我都是去歐洲，去瑞士，前年暑假我們一家去英國旅行，Kelly也是去英國，雖然沒遇上，但跟Kelly算是有緣分，揀埋同一國家。」談到他們的兒子，Chilam表示沒見過Kelly兩名兒子「蝦餃仔」和「小龍包」，但12歲兒子「魔童」可以做哥哥，教Kelly的10歲大仔「蝦餃仔」玩滑板。Kelly大呼好，可以讓「蝦餃仔」減肥，爆大仔和細仔愛吃又懶做運動，要她逼才打網球和游水，「大仔好食得，最喜歡吃牛扒，會閉上眼睛歎牛扒，是個很喜歡吃東西的人。細仔也開始肥，喜歡吃的東西，可以吃上3碗飯，跟哥哥一樣，最愛吃牛扒」。

Chilam羨慕魔童擁6塊腹肌

Chilam指魔童跟Kelly兩個兒子相反，瘦到像條藤，「我羨慕兒子食極唔肥，擁有模特兒身形，很奇怪，他個樣好baby face，但就擁有6塊腹肌」。Kelly透露將入紙紅館，申請明年暑假舉行個唱。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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