麥明詩：選港姐不要怕蝕底

蔡思貝樂意分享經歷

蔡思貝為新劇《使徒行者3》的臥底角色換了一頭長髮，她稱有網民喜歡她長髮，但也有說短髮能突顯性格，故髮型仍在試驗中。蔡思貝又提議有意參選港姐的女仔，若有疑問可透過社交網私訊她，她很樂意解答。可擔心有男生借機扮女生跟她聊天？她表示會視乎內容，平時也會跟粉絲私訊，傾談關於學業、家庭或事業上的問題，她會盡量解答，並以個人經歷分享。

張秀文自嘲是「婆婆」

張秀文以吊帶低胸裙現身，她是2010年港姐亞軍，故自嘲已是「婆婆」。之前她接到今次的通告時，感到很震撼兼有點卻步，因她永遠覺得自己還是新人，但原來已是眾人中年資最深的一個。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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