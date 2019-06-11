被讚皮膚白嫩似凍齡 張曼玉水戰小鮮肉散發童真

張曼玉參與內地真人騷《少年可期》，上月小鮮肉們到港取景，一起逛街市買菜，又在鬧市進行拍攝，雖然年紀相距一大截，但她跟小鮮肉們玩得投入。難得影后張曼玉現身，途人拍攝情况並在社交平台分享。有網民對曾被封為一代女神的張曼玉較毒舌，有感慨「女神真的老了！」又有指她似「香港買菜大媽」，由於身材瘦削而被指有老態。不過，老女神逆轉，近日張曼玉在《少年可期》的預告片推出，鏡頭下的張曼玉被形容為「身材瘦高皮膚白嫩似凍齡」！

上月回港被嘲似買菜大媽

張曼玉自2016年亮相謝霆鋒《十二道鋒味》節目任嘉賓後，今次再亮相內地節目《少年可期》受注目。近日推出的宣傳片，主持人以「神仙綜藝信女下凡」介紹出場，鏡頭前的張曼玉有些朦朧感覺，顯得皮光肉滑。她表現真性情，自我介紹也說自己是玩得最瘋的。被小鮮肉們包圍下，玩搶櫈仔又哈哈大笑，完全沒有掩飾。

《少年可期》是7名小鮮肉徒弟向她拜師學藝。官方的宣傳照片中，張曼玉身穿格仔恤衫及休閒褲，配上藍色頭箍，散發青春氣息。其間她跟一班徒弟開心玩水戰更顯童真。陸續推出的宣傳片也見張曼玉真身，徒弟們要過關才獲安排跟師父見面。

與7名徒弟沒年齡隔膜玩到癲

接受考驗的最後題目是以《花樣年華》的經典對白「如果我有一張船票」，張曼玉要接下句，她笑說20多年前了，怎會記得？後來她才答：「你願意跟我走嗎？」師徒才得以見面。宣傳片見張曼玉跟小鮮肉們沒年齡隔膜，玩得好投入，有形容她內心是一個小公主，但有成員形容她有嚴肅一面，凶凶的有老大風範，他們被玩到叫救命。節目中安排她跟徒弟們分享經歷，她自爆曾與朋友在的士高跟人打起來，對方流血入醫院而不知道被誰打傷，因為她跟朋友走了。

娛樂組