張智霖宣布明年4月紅館開騷

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

張智霖（Chilam）稱3年前已為該片的第一集配音，再次聲演有種熟悉感覺。他自爆配音時感動落淚，「套戲講要放手讓小朋友成長，學識如何面對困難；我身為家長，覺得好有共鳴，亦相信自己做得到。現在好易被觸動，內心有澎湃的感情，所以配音時都有喊」。

去年拍戲放棄檔期

自2014年舉辦演唱會後，Chilam興奮宣布已成功申請到紅館檔期，將於明年4月再踏紅館舉行個唱，香港定為世界巡迴演唱會首站，並已開始着手籌備。他說：「開3或4場都可以，但場數多少不是重點，每場必會盡力演出。其實去年已打算開騷，但因為拍電影放棄了紅館檔期，好彩再入紙申請明年檔期亦告成功，必定會做到最好回報紅館。」

不想進餐時被「集郵」

提到日前他與太太到內地出席晚宴，疑被賓客強行合照感不悅，事後在網上留言吐不快。他表示自己沒有不愉快，留言純講笑，是黑色幽默。他說：「當時不算混亂，可以接受。但不想在進餐時，被拍到自己唔靚、樣衰、反白眼、歪嘴的照片，影出來自己都不滿意，而且還會被流傳好耐，唯有提醒自己平時盡量保持靚樣。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com