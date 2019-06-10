自爆加激情戲 無「兄妹」感覺 馬國明口花花讚唐詩詠好咀

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

馬國明與唐詩詠稱劇中有少許親熱戲，馬國明還爆自加激情戲：「原本沒有太多親熱戲，但我覺得應該要激情少少。NG不算多，在戲內我不理她是『妹妹』，完全沒有兄妹感覺。」他半認真說全世界男人和他一樣，都會讚唐詩詠好咀！

唐詩詠自認無男友

唐詩詠覺得兩人感情戲不多，但很到肉。問到如果緋聞男友陳思銘看後會否感尷尬？她避忌回應：「我都無男友，關他什麼事？」談及日前「鐵馬」家族成員包括鄭嘉穎、黃嘉樂飯敘，為林子善和唐詩詠補祝生日，獨馬國明缺席？馬國明急忙解釋，因為他們日子一改再改，他一早約了圈外朋友才撞了時間。今晚劇集首播，暫時未約飯局一齊收看，唐詩詠提議與馬國明一齊開live為網民解答問題。

馮盈盈努力改懶音

馮盈盈數日前剝了兩顆智慧齒，引致有少許面腫，自詡智慧太多。她借剝牙開玩笑，說可改善懶音，「網民留意到預告片，我有一句『你講唔講？』話有懶音，又捉到我錯處，果然好細心留意，趁首播我打算開live講這句對白100次，咬字咬到正為止，努力改正，面對錯誤」。

何廣沛聞朱晨麗扮傻

馮盈盈與何廣沛劇中飾演一對，還獻出熒幕初吻，原來她之前拍《果欄中的江湖大嫂》只是借位，今次卻真正獻吻，「今次無花無假，4塊嘴唇疊埋一齊。記得拍攝時好凍，何廣沛塗了很多潤唇膏」。馮盈盈不怕男友呷醋，提議約男友與何廣沛齊齊打邊爐看劇，寓意劇情「打得火熱」。問廣沛可會帶同緋聞女友朱晨麗出席？他裝傻說：「朱智賢呀？她是同劇演員。」

40點收視做醫生太太

馮盈盈今日25歲正日生辰，自爆同日三喜臨門，包括慶祝生日、新居入伙及新劇首播。何廣沛提議到馮盈盈新居擺入伙酒順便看首播。她自嘲因屬「蝸居」，不便招呼和要自備食物。馮盈盈的男友考醫生專業試及格，感謝大家為他集氣成功。問她何時成為醫生太太？她誇口說如果劇集有40點收視就會考慮。何廣沛即大潑冷水，指有30點成績已難，要達40點更難，反問她是否不想嫁才這樣講。馮盈盈表示對收視有信心。

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