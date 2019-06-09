做插班生重拍《法證先鋒IV》 湯洛雯：不容有失

湯洛雯稱角色比較跳跳紮，幸好本身不是太文靜，所以應該應付到。昨日她要親自上陣拍攝一場攔截的士戲分，但早前她跑步時不慎拗柴，弄傷了腳部韌帶，見她拍攝時都小心翼翼。

拍動作戲擔心再拗柴

可擔心拍動作戲應付不來？她說：「其實這場戲應該是第一日拍，但天雨關係改期，可以給我多幾天休養時間，醫生說我韌帶有少少撕裂，現已好了很多，只是驚拍動作戲又再拗柴，如果再傷真的會行不到，所以會借力去做，大家都好惜住我隻腳，驚我再弄傷，拍攝前我都有食消炎藥和盡量捽藥酒，希望快點痊癒；幸角色只有幾場追逐戲，不會有太多危險動作，我覺得還可以，太危險會有替身幫手，不過做到的都盡量自己做。」

她表示不怕辛苦，只驚不斷流汗，更笑指本身是「水怪」十分大汗，辛苦髮型師和化妝師不停為她整理頭髮、補妝和抹汗，她說：「原本套劇在冬天拍，現在變了穿冬天衫在夏天拍，所以我要求一些較薄的衣服，但質地又不可以透汗，都辛苦服裝同事，下月還要到台灣拍外景。」

多得黃浩然教導

湯洛雯又稱劇中主要對手是黃浩然，坦言拍攝前與對方並不熟絡，只在公司見過面，但合作過後大讚對方好好人，「他真的好好，很有耐性，即使我經常NG，仍耐心教導我，解釋劇中細節位，所以十分感激對方」。與黃浩然可有親熱戲？她說：「以我所知暫時應該沒有，其實和他甚至沒有談情戲，只是傾偈戲多。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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