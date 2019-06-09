難忘強姦戲拍足一日 高海寧：鄧智偉睇到爆喊

高海寧不捨劇集完結，首次擔正自評有7分（10分滿分）。她最深刻被黃德斌強姦的戲分，「那場戲拍了一日，前後又要拍喊戲，喊到眼腫，之後情緒好低落，拍完去了美國旅行散心。我有次半夜看劇本，因角色太慘爆喊，嚇親媽咪」。她相信演員要靠自己控制情緒，慶幸劇集反應好，令她感開心。她爆男友鄧智偉不看她與楊明的夫妻甜蜜戲，喊戲就有捧場，「他是感性的人，見我的慘戲，他被觸動一齊喊」。她稱目前有太多工作，暫未有結婚計劃。

楊明預花百萬娶莊思明

楊明指角色初期癲癲哋，後期劇情變沉重，感受男人最痛的辛苦經歷，但開心出街時，不少市民主動跟他微笑打招呼。提到女友莊思明見證何超盈過大禮儀式？他承認見到放滿廳的聘禮照片也忍不住「嘩」一聲，承諾更努力掙錢，「畢竟他們是大家族，又是知名人士，好誇張但好開心！我會盡力，希望將來到我過大禮時，有他們禮品最側邊那部分咁多就好。不過我和思明開心就得，不會有太大壓力，她和家人沒有要求」。他表示將來結婚會做齊儀式，預計花費7位數字。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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