讚何猷彪善良有公義 翁靜晶承諾與老公捐身家

翁靜晶與何猷彪的婚禮昨上午舉行，雙方親友、前財政司長曾俊華、時裝設計師鄧達智、香港退伍軍人協會聯會成員、陳百強歌迷會成員等出席觀禮，趙式慶擔任伴郎。新郎何猷彪於早上9點半到場打點，穿著華麗白色拖尾婚紗的翁靜晶於10時半乘車到達，隨即入教堂行禮。儀式後，一對新人拖手步出教堂，與親友拍照，之後到深水灣出席午間婚宴。翁靜晶上車時發現忘記拋花球，她高呼：「邊個未結婚？」然後將花球拋向女友人。翁靜晶與老公於午宴開始前，步行到戶外花園，背靠海邊拍婚照留念。

兩個女兒有出席佛教婚禮

翁靜晶接受訪問，表示獲眾多親友前來見證她再婚，何東中學更派出合唱團獻唱詩歌，令她開心和感動。她與老公先後進行佛教和基督教婚禮，是互相尊重彼此的信仰，「老公是基督教徒，入教堂行禮，在神的認證下，做認證婚姻手續」。

對於兩名女兒未有出席，翁靜晶說：「我與屋企人非常快樂、和諧，上次在外地舉行佛教婚禮，我的親人全部都出席。這個婚禮主要尊重家人意願，邀請老公的親友，老公揀這日子，是想紀念爸爸何鴻章的生忌。」她認為自己一個人快樂，不是她最終目的，現在有淵源，多了一個人支持，希望做更多好事，推動社會更重要。

「不會剩任何東西畀下一代」

她日前驚爆懷疑保管箱失首飾，她稱事件沒什麼大不了，但讓她發現老公另一優點，「我結婚戴的飾物要有少少張羅，他叫我不用擔心，他什麼都準備晒」。見她佩戴的名貴鑽飾，是否何家的家傳之寶？她笑說：「你話呢？點講都好，這些都是身外物，你見我戴住好靚，戴完全部會捐出去，我哋無小朋友，我兩個女講咗不會攞別人屋企的錢，我哋有意願，將所有東西捐去做慈善，令大家得益，捐哪裏再公布，不會剩下任何東西畀下一代。」問到身上的鑽飾價值？她認為講錢好庸俗，「所有身外物都不屬於我，『來不帶來、走不帶走』，對我來講，畀到有用的人手上，才是有用，識我耐的人，都知道我樸素，以後都會這樣，不會因為身分轉變而變另一個人，我仍然是我。」

與老公志同道合 支持捉假和尚

談到老公吸引之處？翁靜晶說：「他善良、有公義，作為富四、五代，沒有那種壞習氣，出來受過苦，沒有靠屋企家財，仲有公義的心，每次我捉假和尚、有行動，他都在旁支持，好難搵到志同道合的人，他對法律也有熱情，亦是法律學者，寫好多文章，我們在法律上有共同興趣，點樣用法律幫人，大家有共同目標。」提起老公何猷彪低調、怕醜？她說老公從小接受傳統教養，不可以公開表達情感，但性格上比她浪漫，「我平時似操兵，在遺失東西時，他出來說幫我準備一切，覺得他好浪漫」。

鄧達智：萬儀會接受母親再婚

鄧達智透露尊重主人家意願，將做賀禮的錢捐去做善事。她又指翁靜晶捱到兩個女出身，終於可以得到自由，替她再婚高興。有指劉萬儀似未接受媽媽再婚？他說：「慢慢會接受，都是成人，可以選擇做自己開心的事。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com