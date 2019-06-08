《黑超特警組：反轉世界》 特務H&M保衛地球

文：張晴

《黑超特警組》一連3集均由巴利辛洛菲（Barry Sonnenfeld）執導，講述外星人不一定要侵略地球，彼此也可和平共處的科幻喜劇；新版《黑超特警組：反轉世界》改由《狂野時速8》導演加利格雷（F. Gary Gray）操刀，劇情不再圍繞韋史密夫與湯美李鍾斯任職的MIB紐約分局，而是更加國際化，既要調查倫敦分局的內奸，同時亦要阻止外星刺客到地球搶奪滅世武器。

「雷神」伙拍「女武神」

這個保衛地球的重任，結果落入倫敦分局的全新拍檔：特務H和特務Ｍ身上。繼《雷神奇俠3：諸神黃昏》及《復仇者聯盟4：終局之戰》後，「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）與「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）再度合作，前者飾演自信心爆棚的特務H，後者則是冷靜聰敏的特務Ｍ，正是荷李活電影常見的歡喜冤家（odd couple）模式。

基斯漢斯禾夫笑說：「誰不想演MIB？」更重要的是，能跟泰莎湯遜再度合作，不用多言已默契盡現。戲中特務H是個花花公子，基斯強調只是角色需要，現實的他絕對是個好老公兼廿四孝爸爸；泰莎亦自認是MIB忠實粉絲，當她手執此片的經典道具：記憶消失器的時候，實在興奮到難以形容。

愛瑪湯遜再演特務O

故事從泰莎湯遜加入MIB開始，小時候的她曾經遇上外星人，卻因她避開了記憶消失器的神奇光線，得以保留「第三類接觸」的回憶，從此立志要加入MIB，憑藉天賦與毅力，成為史上首名成功闖入紐約分局的地球人。

金像影后愛瑪湯遜（Emma Thompson）繼《黑超特警組3》後，再次飾演特務O，她欣賞泰莎的實力，以及對外星人的着迷，彷彿在她身上看到自己昔日的影子，於是推薦她加入倫敦分局，首個任務正是跟恃才傲物的特務H合作，擔任札比星皇族梵吉斯訪問地球期間的保鑣，結果出師不利，梵吉斯遭神秘外星刺客暗殺身亡。

毁滅地球的超級武器

兩名特務其後發現梵吉斯身懷一件威力大得足以毁滅地球，甚至整個銀河系的超級武器，加上今次任務只得倫敦分局知曉，因此懷疑MIB有內奸。為了將功補過，二人既要「捉奸」又要「捉賊」，當然分身不暇，就算有《救參96小時》里安納遜（Liam Neeson）扮演MIB倫敦分部話事人撐腰，還得靠外援幫助，人多才好辦事。

《職業特工隊：叛逆之謎》女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）飾演黑市軍火商麗莎，同時亦是特務H的外星舊情人，擁有3隻手的她，處事心狠手辣，究竟她是來幫忙抑或幫倒忙？《情人眼裡巴基斯》男星卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）則聲演細細粒外星人卒仔，負責貼身保護特務M，兩者有不少互動場面，為電影提供不少笑點。