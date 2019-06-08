奇洛李維斯與藝術家 十指緊扣現身時裝騷

據悉奇洛李維斯與Alexandra Grant約10年前在某派對上認識，其後更合作出版書籍；前日Saint Laurent在加州馬里布海邊舉行時裝騷，身為代言人的奇洛李維斯亦有露面，更與Alexandra十指緊扣到場，未知這親密舉動是代表兩人的好友關係，還是確認兩人是情侶？其實近來兩人幾乎形影不離，上月洛杉磯當代藝術館的慈善活動，奇洛和Alexandra結伴現身；陣亡將士紀念日的長周末，兩人亦被發現到著名的Mastro's餐廳用膳。

提起Saint Laurent的時裝騷，除了奇洛之外，亦吸引Justin Bieber太太Hailey、《飢餓遊戲》男星李安漢斯和夫（Liam Hemsworth）和Miley Cyrus夫婦、韓團Got7成員JB，以及《水行俠》安柏赫特到場。