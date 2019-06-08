家人催生B 讚Akira品德不錯 林志玲社交網曬疑似婚紗照

搜尋破17億閱讀量

林志玲與Akira姊弟戀修成正果，突然在社交網爆出婚訊，消息震撼中港台日，極速登上微博「熱搜榜」第一位，在微博「#林志玲結婚#」標註，至昨午已突破17億閱讀量，評論達74萬，且持續上升中，更一度傳出微博伺服器當機消息。還連帶林志玲舊愛「言承旭」及「林志穎」的名字，都登上熱搜。皆因有傳媒誤將林志玲寫成林志穎，標題變成「林志穎與老公相識舞台劇」、「台灣第一美女林志穎結婚」，十分搞笑。「躺着也中槍」的林志穎前晚在微博貼3張相澄清，一張是他與林志玲合照，其他兩張是誤寫報道，他自嘲：「收到祝福的消息，但不是我結婚，是志玲姐姐啦，祝福她幸福快樂﹗#林志玲結婚# #林志穎嫁出去了。」

徐若瑄歡迎加入媽咪行列

林志玲日前在社交網曬出疑似婚紗照，寫道：「午安，休息一下~看看窗外的風景~」似在拍攝婚照。她的哥哥林志鴻接受台灣傳媒訪問表示，Akira已見過家長，大讚Akira很溫和，品德不錯，在事業上很認真，印象好好。他還叫妹妹一定要生BB，是人生必經階段。

林志鴻不擔心妹妹嫁到日本，兩地這麼近。早年有傳林志玲雪卵，為將來懷孕做準備。她的工作室前日表示她與Akira「也期待未來擁有新的生命加入這個家庭」，惹來她已懷孕揣測？她的經理人其後代為否認。

徐若瑄祝賀林志玲說：「我最親愛的、善良的、充滿愛又勇敢的你！一定要狠狠的給它幸福下去！等你加入媽咪的行列，一起帶孩子出去玩。」

木村拓哉連寫3次「恭喜」

2010年與林志玲合演日劇《月之戀人》的木村拓哉，昨晨在微博祝福給一對新人，寫上「Akira、志玲。happy wedding﹗恭喜﹗恭喜﹗恭喜﹗拓哉」

Akira上周曾到台灣宣傳電影，有指他當日穿的衫，跟林志玲宣布婚訊曬的合照一樣，工作以外私下密會林志玲。

又有說Akira近半年變得成熟穩重，做事謙和有禮，未知是否與林志玲熱戀有關？

娛樂組