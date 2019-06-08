5億豪宅嫁妝 金銀鑽飾「睇到眼盲」 何超盈超豪過大禮似皇室出嫁

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從陶傑拍攝的片段所見，何超盈的過大禮儀式很大陣仗，挺着大肚子的她穿著復古紅色禮服，由於昨日天氣炎熱，弟弟猷君在旁為她撥扇降溫。鏡頭前出現一堆過大禮的物品，包括鮑參翅肚，不同款式的鑽石首飾，金器起碼有8對龍鳳鈪、3條大金鏈，其中一對龍鳳鈪更猶如拳套般大，還有大堆Hermès禮品。

「聘禮清單」中文講究

陶傑形容，「何鴻燊四太千金何超盈今日過大禮之慶，Crazy Rich Chinese加中國富貴傳統，聘禮金銀珠寶睇到眼花眼盲！直頭好似日本皇室出嫁，新娘子何超盈接受弟弟溫馨撥扇，好Warm呀！」陶傑其後又分享賭王給女兒嫁妝的「聘禮清單」照片，並寫道：「女家聘禮豐富，由何鴻燊親自題選，全部遵照中華文化傳統，中文講究，令人感動。這張禮聘餐單，值得中小學教師上堂講述，學吓中文！」照片所見以一對新人的名字作對聯，「奇緣結成枝連理 隆蔭葉茂樂延年 超凡脫俗神仙侶 盈門喜氣福澤長」，「清單」中還有「別墅成棟 價值五億 珠寶鑽飾 價值成億 」。陶傑又說：「來自大陸富豪之男家聘禮，都唔弱喎！以美食為主，包括三頭鮑魚、花膠、大紅袍珍貴茶葉、禮餅，有成排金鈪，送給未來新抱！」他稱超盈懷孕又戴滿金鈪，要三四個大妗姐扶住行。

一對新人咀嘴似預演婚禮

超盈的過大禮儀式有舞獅助興，超盈胞弟猷君也在社交平台上載照片，當中可見四太梁安琪穿著裙褂，一對新人向她敬茶；又有辛奇隆以復古造型跟超盈咀嘴似預演婚禮，以及男女家在聘禮前大合照等。猷君留言：「真的要嫁出去了！又不捨得又為她高興！媽媽喝完那杯茶之後你就是辛太了！以後要好好孝敬你的老爺奶奶，記得多回來看看我們，要身體健康！三年抱兩！兒孫滿堂！祝你和姐夫白頭到老，新婚快樂！」

舞獅助興 四太飲女婿茶

四太梁安琪接過女婿與女兒的茶後說：「大個女有自己家庭，要識照顧家庭，豬仔一竇竇，你畀心機生，阿媽畀心機湊！」超盈眼濕濕，辛奇隆輕拍她安慰。莊思敏和妹妹思明及思華昨日有份見證過大禮，莊思敏在社交網祝福好友，並表示首次見證過大禮。

現年28歲的何超盈跟辛奇隆的姊弟戀修成正果，據報後者是黑龍江哈爾濱人，出身書香世家，父母是當地成功企業家。他於哈佛大學主修心理學及神經科學，有網民封他為「哈爾濱之光」。

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