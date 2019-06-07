炒單車入醫院 投訴隊友掛住食雞 麥明詩下次挑戰揚帆出海

記者：柯美

攝影：孫華中

麥明詩及潘梓鋒表示，是次旅程共28天，踩單車踩足26日，完成了2500公里旅程，其餘兩日則到當地學校探訪；談到難忘事，Bryan表示行程第9天車隊經過廣西時，親眼目睹前面沒多遠的麥明詩突然炒車，他的單車差點輾過她，當刻感到愛莫能助，只能即刻停車「執」她遠離馬路。笑問他英雄救美，有否抱出感情來？Bryan稱沒有，他們由不相識到變成戰友，很開心跟麥明詩成為朋友，還開玩笑說：「麥明詩出名無朋友，得馮盈盈和陸浩明，我成為她第三個朋友。」

至於麥明詩最難忘是炒車後被送往醫院，報告未出，隊友們已離開去開餐吃雞。Bryan立即澄清，指麥明詩下刪了1000字 ，他們陪麥明詩去醫院，知道她情况穩定，才去叫定雞等她來吃。

潘梓鋒大髀磨損獲麥明詩解救

Bryan感謝麥明詩照顧，借出搽嘴唇的凡士林給他搽重要部分，他說：「接近重要部分的大腿內側因摩擦搞到又損又爛，她得知便借出凡士林，之後她想取回來搽嘴唇，我都叫她唔好要啦。其實很多鏡頭以外的辛苦，大家是看不到，例如濕疹底的麥明詩，被貼身單車服焗到皮膚敏感。」

望籌得更多善款

他們今次踩單車是為了柬埔寨一所公益學校籌款，現已籌得六位數字，希望節目播出會引起大眾關注，籌得更多善款，幫助更多人。麥明詩同時想帶出一個訊息，要勇於嘗試，敢想敢做，她想隔兩年再挑戰自己，下次想揚帆跨越海洋，Bryan 表示揚帆出海危險性較大，要好好商量。麥明詩豪氣說：「死就一齊死。」

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