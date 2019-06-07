城城減片酬支持新導演 「最重要劇本打動我」

杜琪峯訓示：抄就唔係創作

首年參加短片節開幕的城城一直欣賞杜sir發掘那麼多新導演，為電影業帶來很多新血，他說：「 我一直很支持有才華和上進的導演，合作過的新導演超過10名，學生們有好劇本可以交給我。」城城指最重要是劇本能打動他，片酬方面會因應環境遷就，「片酬肯定要減，新導演第一部執導的電影會有多少製作費？片酬不是大問題，我都想為影圈出一分力」。

城城帶大女到主題公園

談到日前六一國際兒童節，他上載與太太拖着大女「大寶」行公園照片。城城即露出慈父表情說：「講個秘密大家知，日前帶了大女去海洋公園玩，遲些會帶她去迪士尼，我以前少機會去，小朋友好天真，喜歡主題公園。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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