拍拖兩個月即嫁諧星山里亮太 蒼井優拒收婚戒

日本報章昨天以頭版報道蒼井優與山里亮太結婚的消息，據報二人拍拖僅兩個月，事緣透過山里亮太的搞笑組合「南海Candies」女拍檔山崎靜代介紹而相識。原來蒼井優於2006年主演電影《草裙娃娃呼啦啦》，跟山崎靜代結成好友，其後3人經常出席飯局，蒼井優和山里亮太互生好感，認識一年多後，今年4月才開始拍拖，並於本月3日註冊結婚。蒼井優強調目前沒有懷孕，暫時亦未計劃何時舉行婚禮。

只跟型男傳緋聞

蒼井優婚訊公開後，外間大為驚訝，原因是山里亮太曾被公眾選為「最醜男藝人」，女方的緋聞男友則是藝能界出名的型男，包括V6成員岡田准一、《進擊的巨人》三浦春馬、《欺詐遊戲》鈴木浩介及《龍馬傳》大森南朋等，難怪有網民送上祝福，亦有人戲謔他們是「美女與野獸」組合。

昨晚7時（日本時間）蒼井優與山里亮太在東京某酒店舉行記者會，吸引約200名傳媒到場採訪，相當熱鬧。兩人進場時顯得有點害羞，蒼井優更不時低頭掩面。山里亮太表示雖然心情緊張，但因想親自交代婚事，所以才舉行記者會，還請來二人的「紅娘」山崎靜代出場，戴上拳套的她表示，不滿男拍檔搶走她的閨密，於是出拳打他，惹來全場爆笑。

蒼井優大讚老公幽默且志趣相投，「他是我喜歡的類型，很溫柔、體貼」。她又表示二人是以結婚為前提，兩個月前開始拍拖，覺得二人價值觀相同，就連生活細節，例如打開雪櫃門後要馬上關好也一樣。

蒼井優昨日現身時，左手無名指上未有戴上婚戒，她解釋：「我是一個經常遺失重要東西的人，原本有想過買戒指，最後決定把錢花在兩人可一起使用的地方。」她稱婚後想去高知縣度蜜月，並說二人想法一致。

見家長感動到喊

談到山里亮太「見家長」時，他跟蒼井優父親說：「我會給蒼井優一輩子的幸福，請准許我們結婚。」說罷席上所有人均含淚互相擁抱，場面感人。山里亮太續稱，蒼井優父親要求他再說一次，稱想嘗試拒絕他，「結果說了3個不同版本，還進行了綵排」。

記者會結束後，蒼井優與山里亮太蹺手合照，公然放閃。翻查資料，今年1月男方曾在節目上透露，蒼井優很崇拜他，自言要改名為「蒼井亮太」，似已暗示二人將會結成一對。

文：蘇珮欣