返加國探望婷婷母女 欣宜避談BB父親背景

對於老友謝婷婷在女兒出世100日在IG公布已當媽媽，欣宜表示已發短訊恭賀，提到她去年8月跟婷婷聚會時，似乎已知道喜訊，欣宜笑笑口說：「去年見到她好開心，我們在一起成長的溫哥華聚會，去到海邊的餐廳，食過一餐日本菜，好好味。」當時已懷孕的婷婷有沒有戒吃生冷食物？欣宜有沒有幫忙攙扶婷婷出入？欣宜說：「誰說食日本菜，一定要食生冷食物？我在朋友圈當中算比較論盡，好容易跌低，所以我們有互相扶持。」

婷婷湊B熟手

欣宜透露上月曾返溫哥華，探望婷婷母女，她說婷婷女兒很多人愛惜，未輪到自己做契媽：「婷婷好適合做媽媽，好容易上手，當然有人幫她湊小孩，但她都有落手落腳，而且好熟手，等B女大一點，婷婷會帶回港見大家。」講到婷婷女兒是不是混血兒，欣宜避談：「B女好結實，是個Jelly bean，好開心的，而且好肥美。」有傳婷婷的另一半是加拿大富家子，欣宜只說：「我入行十幾年知道傳聞是傳聞，最緊要母女平安、開開心心。 」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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