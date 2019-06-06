黃旼泫預告7月香港開騷有驚喜

樣子略cool的黃旼泫，見到香港粉絲有揮手打招呼，又做手勢叫大家安靜，部分粉絲亦乖乖聽話。黃旼泫3年前曾來港，今次以個人身分來港，黃旼泫有點不習慣，他說：「好榮幸今次獲品牌邀請來港，今次以個人身分出席活動，當然有少少不習慣和感到陌生，幸好有粉絲在場打氣。到7月我會與Nu'est其他成員再合體來港開演唱會，已很久沒有見大家，來香港演出很開心和幸福，我好期待！」他透露演唱會上將會有個特別舞台，令粉絲耳目一新。

大曬廣東話

黃旼泫為表親民，即興曬廣東話說「大家好！」記者讚他，他亦禮貌以普通話說「謝謝」。之前有Nu'est成員爆他經常照鏡，問他是否自覺很靚仔？他聞言似乎很受落，還笑笑口解釋，好多粉絲也讚他靚仔，所以很多謝大家。

上山詩鈉女兒Hilary今年在美國波士頓大學畢業，正準備求職，屬意做有關時尚活動策劃或公關工作；至於會否考慮做模特兒，她表示暫時沒有任何人接觸她，而媽咪對她任何決定都支持沒意見。

Hilary未帶男友見張智霖

Hilary與城中富三代施仲樂拍拖已一年多，男友對她求職沒意見，雙方未談及結婚問題。雖然男友已過媽咪一關，但她未帶他見表舅父張智霖：「沒有帶他出席家庭聚會，所以未見過表舅父，唔使咁急。我有見過男友家人，講這些好尷尬。」Hilary稱以前喜歡追捧BigBang和少時Jessica，現在較少聽K-Pop或追韓星，強調並非怕男友呷醋。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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