開心飲弟婦茶 感動落淚 容祖兒榮升大姑奶

榮升大姑奶的容祖兒喝過弟婦茶後，忍不住感動落淚。新娘子Samantha穿著裙褂，頸上掛了多隻龍鳳鈪，雙手亦戴有多隻龍鳳鈪。容媽媽開心娶新抱，新郎Samuel吻媽媽額頭。

「弟弟真的找對了」

容祖兒留言說：「今天是我家大日子，我大頭細佬娶靚老婆啦！畢竟這一生也只有這一次的經驗，所以當下我真不知道，應該用怎麼說話來形容，這當下的心情。開心，當然感動，也是，但更多的是什麼呢？從小到大，我希望看到這個和我血脈相連的小男孩，可以一天一天的成長，成為一個有責任心，也有能力照顧自己，也能照顧別人的真漢子。從他們籌備這場婚禮，看到他們為着每次瑣碎事都有商有量，互相尊重，互相分擔，一起處理。但看到他們都處理得細心妥當，根本不用我和媽媽操心，我心裏真的感動，真愛足以令人成長，所以我猜他真的找對了！單單一個婚禮已有萬七樣事情煩，未來的路途更漫長，希望他們可以繼續相扶到老。今天我為着他能遇上他生命中的最佳拍檔，而感到無比的快樂。最後希望他們能生多幾個鼻高高的Baby，那就完美啦！LET'S PARTY！」

娛樂組