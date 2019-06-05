「雷神」基斯暫別荷李活 「弟婦」Miley Cyrus遭狂迷偷吻

《黑超特警組：反轉世界》開畫在即，首次取代韋史密夫（Will Smith）成為主角的基斯漢斯禾夫，連日馬不停蹄宣傳新片，前日接受澳洲《每日電訊報》訪問時，忽然透露停工決定：「今年之內，我不會再拍戲，只想留在家中，跟孩子在一起。」

年掙5億想休息

現年35歲的基斯表示，他跟妻子Elsa Pataky婚後育有3名子女，分別是7歲女兒India和一對5歲孖生子Sasha與Tristan，「他們逐漸長大，開始意識到我經常離家外出工作」，基斯認為這對孩子和父母來說，都是一個警號。

據財經雜誌《福布斯》報道，去年基斯接拍4部電影，年掙6450萬美元（約5億港元）片酬，而今年亦有4部新片排隊上映，包括《復仇者聯盟4：終局之戰》和《黑超特警組：反轉世界》，不斷拍戲和出國宣傳，令他加倍思念親人，加上位於澳洲拜倫灣的超級巨宅，經過長達3年的建築期後，預算今年11月完工，正好讓他好好享受這個安樂窩。

假如「雷神」明年復工，首個拍攝工作應該是導演占士根（James Gunn）回歸Marvel後重掌大權的超級英雄片《銀河守護隊3》，此片將於2020年開鏡，預計翌年暑假或秋天上映。

狂迷伸手扯頭髮

另一方面，基斯胞弟兼《飢餓遊戲》男星李安漢斯禾夫，去年與女歌手Miley Cyrus結婚後，經常出雙入對，前日Miley為巴塞隆拿舉行Primavera Sound音樂節擔任表演嘉賓，當二人離開下榻酒店時，守候門外的數百粉絲，突然一湧而上，夫婿和保鑣負責打頭陣，Miley雖已緊貼老公背後而行，仍難逃狂迷偷襲，有人伸手拉扯她的頭髮，然後順勢吻向Miley臉部，令她大吃一驚，立即伸手推開對方，此時李安回頭怒目相向，但狂迷已隱沒在人群中。

現場有粉絲把整個「偷吻」過程拍下，並上載至社交媒體Twitter，網民見狀紛紛指摘狂迷舉動「令人噁心」，又批評有人冒充粉絲，乘亂侵犯藝人「不可原諒」。

事後曾經不開心

至於Miley事後未有作出回應，僅透過社交媒體Instagram上載新碟《She Is Coming》的宣傳照片，似乎已把不快事情拋諸腦後。據Miley身邊人士向娛樂網站E! News透露，指她「曾經不開心，但情緒迅速平復了」。