煲《法證先鋒III》戲癮大發 陳茵媺自爆想拍劇

【明報專訊】陳茵媺（Amiee）昨日出席銅鑼灣的美容概念店開幕活動。曬得一身健康膚色的Amiee因之前去了泰國蘇梅慶祝生日，平時又喜歡與小朋友到居所附近的沙灘玩沙和游水。暑假將至，Amiee會再一拖三返加拿大度假，她說：「因媽咪有點不舒服，沒精力幫我照顧小朋友，所以今次不會去一個月，小朋友亦要返港上暑期班。」她稱父母日前來港，家中變得特別熱鬧。Aimee在活動上與無綫電視製作部總監梅小青密密傾，問到是否傾合作拍劇？Amiee表示當然想與對方再合作，最近重播《法證先鋒III》都有看，很懷念拍劇的日子，亦有戲癮，但今次大家只談扮靚心得。她透露目前有兩部電影接洽中，電視劇暫時不考慮，因為小朋友還細，需要照顧，老公陳豪之後要開劇，沒時間照顧小朋友；他們有默契，盡量有一個人在家或有家人代為看管小朋友才放心。