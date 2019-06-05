不受「安心事件」影響 放假北上搵真銀 馬國明再護黃心穎：望大家手下留情

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

馬國明、唐詩詠、郭晉安及李佳芯（Ali）等前晚到九龍灣出席無綫新劇《白色強人》首映會，眾人均表示該劇劇本創新，但不敢談收視期望，馬國明與唐詩詠更形容是另類劇，而非一般師奶劇，絕對是新嘗試。

有探望胡鴻鈞

馬國明稱已完成新劇《降魔的2.0》戲分，由於胡鴻鈞受傷，公司已安排替身完成其他對手戲，等胡鴻鈞痊癒再安排對方補拍近鏡及少少動作戲，他說：「我有探過胡鴻鈞！其實他大致上已痊癒，見他時反應很正常，只是有時比較累，始終撞親個頭，不要誇大他的傷勢，思維真的沒有事，大家不要以為他撞到傻傻哋，只是經常說好悶，希望他快點康復，我知他有很多計劃，想搞自己的音樂。」

拒透露有否聯絡心穎

馬國明稱之後再出席幾次劇集《白色強人》宣傳，便開始放假，趁機接了不少香港及內地登台工作搵真銀。問到「安心事件」後可有影響搵外快的工作？他說：「無影響！向來都OK。」他拒絕透露可有跟黃心穎聯絡，亦表明不知心穎被追討賠償千萬一事，只有公司知道，公司亦已回應。問放假可會抽時間旅行散心？他說：「不會！沒什麼！我投入工作，望大家手下留情，是對她（黃心穎）手下留情。」

唐詩詠腳踏5吋高踭鞋配黑色喱士長裙盛裝到場，但行得小心翼翼怕踩爛條裙，頭部又不能亂動，因怕整亂髮型，故全程行得僵硬似機械人，她笑說：「做女仔真是辛苦。」

唐詩詠僵硬似機械人

唐詩詠指劇中與馬國明演離婚夫妻，感覺特別，還稱該劇是另類劇，拍攝手法不同以往，沒有太多高潮位，她說：「可能初時會看不慣，希望大家給予多點耐性去看，今次是新嘗試。（可擔心流失觀眾？）現在有很多人上網看；我覺得一些劇啱媽咪，都要有些啱年輕人看，我們拍得好開心，很有美劇感覺，有心唔怕遲，不可以因別人拍了就不拍，否則永遠都不會拍。」

郭晉安睇劇本為李佳芯流淚

郭晉安表示劇中角色以自己從未試過的特別演繹方式去演，用演奸角的方法演忠角，等了一年，自己也十分期待劇集播出。他稱首次與Ali合作，大讚她表現出色，「我從未見過Ali演這類角色，是個敢愛敢恨不賣帳的醫生，我覺得觀眾都會很喜愛，看過劇本我不禁為她的角色流淚，所以我很想看到她在劇中的演出。」

問Ali被郭晉安大讚可感壓力？她笑道：「都已經拍了！希望不會令對方失望。雖然郭晉安將我演的角色神化，其實這個角色經常黑面，自以為好叻，所以說話好倔，都擔心觀眾不喜歡。」

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