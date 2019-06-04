《哥斯拉II》美國開畫稱冠

雖然《哥斯拉II》一開畫即登上美國票房冠軍，但跟前兩集比較，卻是相差甚遠，2004年上映《哥斯拉》首周末收9300萬美元（約7.25億港元），3年後推出《金剛：骷髏島》亦收6100萬美元（約4.75億港元）。

至於全球票房方面，《哥斯拉II》首周末亦以1.3億美元（約10.1億港元）榮登榜首，主要受惠於內地開畫4日已收5億人民幣所致。雖然今集怪獸盡出，除了主角哥斯拉、「蛾后」摩斯拉、「翼龍」拉頓及「三頭龍」基多拉大混戰外，另外還有內地女星章子怡、《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）、《忘形水》莎莉賀堅斯（Sally Hawkins）等擔綱主演，不過口碑卻是一般，在影評網站Rotten Tomatoes只獲得39%「新鮮度」，CinemaScore則給予B+評分。