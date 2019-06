伙周杰倫鋼琴合奏娛賓 郎朗凡爾賽宮浪漫婚禮曝光

娛樂組

郎朗前日公布喜訊時說:「我找到我的愛麗絲啦!她是吉娜愛麗絲。」婚禮上新娘用中文說出結婚誓辭,郎朗以英文回應:「 I will love you till the end of my life。(我會愛你直到生命盡頭)」網民讚新娘子美得似公主,又被郎朗愛的宣言感動。

周杰倫偕老婆昆凌觀禮

周杰倫(周董)與郎朗是老友,他聯同太太昆凌到法國觀禮,兩人現身好搶鏡,周董更與郎朗鋼琴合奏《青花瓷》。婚禮有煙花匯演,周董在凡爾賽宮內跟太太在窗前看煙花,有現場賓客拍攝兩人攬腰的背影,好浪漫!

新娘4歲學琴 精通5國語言

郎朗宣布婚訊後,24歲的新娘子吉娜愛麗絲被大起底,她畢業於德國漢堡音樂戲劇學院,數年前與郎朗在德國柏林認識。她4歲開始學鋼琴,8歲公開表演,曾獲「鋼琴獎」、「鋼琴俱樂部獎」等多個大獎。吉娜愛麗絲說得一口流利中文,更精通德語、英語、法語及韓語。網民給一對新人送上祝福,又有留言稱郎朗加上吉娜愛麗絲這基因認真強大,相信,他們的孩子生下來就會彈鋼琴。這場婚禮在凡爾賽宮舉行,十分夢幻,網民對這婚禮花費感興趣,也有留言問場地價錢。