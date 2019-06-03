宋仲基新劇涉抄《權力遊戲》

《阿斯達年代記》前晚首播，講述阿斯達與雷安脫兩族之間的鬥爭，以及各主角年幼時的身世背景。宋仲基於首集最後一分鐘才露面，金智媛還未登場，只有她角色少女版現身。基哥的戲分在首集有限，但平均收視有6.1%，瞬間最高達8%，登上同時段收視冠軍，擊敗SBS綜藝節目《叢林的法則》等強勁對手，並踢走《鬼怪》，成為有線電視台tvN劇集首播收視榜第4位，僅次於《陽光先生》（8.85%）、《男朋友》（8.68%）及《阿爾罕布拉宮的回憶》（7.5%）。

宋仲基張東健相約打高球

《阿斯達年代記》首播收視雖然不俗，但劇迷的反應卻兩極。有觀衆讚故事新鮮、CG特技效果出色；亦有觀衆指劇情難以理解，甚至質疑耗資540億韓圜（約3.6億港元）製作甚為浪費。

上月剛播大結局的美劇《權力遊戲》，成為全球觀衆的熱話，不少韓國網民指《阿斯達年代記》多個角色造型，與《權力遊戲》頗為相似，並拿出兩劇造型照對比；加上兩劇背景都設定在沒有記載的遠古時代，同樣出現某些部族講虛構的語言，以及同樣講述不同部族的鬥爭，《阿斯達年代記》似有抄襲之嫌。

另一方面，宋仲基與張東健相約到濟州打高爾夫球。據報當地正進行高爾夫球公開賽，基哥、張東健與及《大長今》池珍熙都有落場打波。