峇里補辦婚禮 蕭正楠承諾聽老婆話 黃翠如第一次見爸爸喊

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

一臉容光煥發的翠如昨日為美容店開幕擔任嘉賓，她解釋今次在峇里低調補辦婚禮，只想要一個簡單儀式，因雙方家長都想子女有個正式婚禮，婚禮純粹為家人而辦，希望長輩有一個開心回憶，所以不想驚動朋友和傳媒。

家人齊齊變喊包

翠如爆婚禮上家人齊齊變喊包：「爸爸拖我進場時有喊，是我第一次見到爸爸喊，感覺到爸爸的痛惜，好sweet！爸爸說自己照顧得女兒不夠好，就叮囑Edwin（蕭正楠）要好好照顧我。Edwin望到我們時，其實是他第一個喊，跟着我妹妹都有喊。」

翠如說，蕭正楠在婚禮上向外父外母承諾，會好好照顧她，以及完全聽她的話。

讚蕭正楠婚後更聽話

結婚剛1年，翠如甜笑大讚丈夫婚後確比婚前聽話，還冧爆放閃說：「每次從外地工作回港，他第一件事就是幫我抹車，又每晚幫我吹頭，雖然是小事，但感覺好sweet！」

不會在港補辦婚宴

婚禮選在5月初舉行，是翠如爸爸看通勝擇日子的。他們多謝大家祝福，卻為免親友浪費精力，故不打算在港補辦婚宴。翠如笑稱尚未開始造人大計，亦沒計劃飛外地度蜜月，因平日有假期夫婦二人已經常去旅行。

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