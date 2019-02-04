BB生父成謎 謝賢：女兒鍾意就得 謝婷婷誕女100日

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謝婷婷驚爆秘密生女，令人意外。她透過社交網分享母女牽手照，說女兒是她最亮的光，又開心說女兒出生滿100日。圈中好友周柏豪、莊思敏、鄭希怡、丁子高等紛紛留言恭喜她。婷婷的經理人回覆表示：「今日是BB出世一百日，婷婷好開心，亦多謝大家關心。至於其他就等婷婷返嚟再講喇！」

婷婷在外地 四哥未見到孫女

婷婷自去年5月出席活動後，沒有再公開露面，但間中有更新社交網。去年8月上載一張與好友鄭欣宜合作擺出心型甫士的照片，當時兩人背後的牆身寫有「#itslovebaby」，似有所暗示，婷婷還刻意用手袋遮肚。10月，她再貼出身在外地、穿著闊身大褸行街的相。今年1月她又大曬與狗仔合照。

婷婷公布喜訊後，致電恭喜四哥榮升外公，他說多謝，感到開心，但未見到孫女，指婷婷在外地。至於B女生父是誰？是中國人還是外國人？四哥指婷婷鍾意就得，其他事他不知道。婷婷哥哥謝霆鋒透過經理人霍汶希表示沒有回應。對於契女婷婷做媽媽，汪明荃表示婷婷有跟她說，有恭喜對方，其他事沒有問。

舊愛安志杰 與「鷹眼」傳緋聞

婷婷入行以來，最為人熟知的戀情是她與安志杰的一段情，兩人於2009年開始拍拖，雖然曾傳出婚訊，但最終於2013年分手。之後，婷婷戀上名媛李桂蘭之子戴尚安，但感情維持不到一年。

2016年，婷婷暗示與荷李活影星「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）關係曖昧，謝洛美更來港駕駛電單車載住婷婷穿梭中環海濱，婷婷又曾飛往洛杉磯出席對方主演的《風河谷謀殺案》首映禮。不過，謝洛美接受傳媒訪問時否認戀情。有指婷婷去年戀上一名外籍男士。