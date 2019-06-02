《哥斯拉II：王者巨獸》美國優先場票房報捷

至於講述英國男歌手艾頓莊（Elton John）的傳記片《搖滾太空人》（Rocketman），周四優先場亦有不俗成績，收175萬美元。該片由《皇家特工：間諜密令》泰朗伊加頓（Taron Egerton）扮演艾頓莊，《內政保鑣》理察麥登（Richard Madden）、《神奇4俠》占美比爾（Jamie Bell）及《侏羅紀世界》女星拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）有份參演。

俄羅斯刪《搖》片同志親熱鏡頭

提起《搖滾太空人》，將於周四在俄羅斯上映，但據看了優先場的當地影評人表示，片中大約5分鐘片段遭刪走，包括所有吸毒及男同志親熱鏡頭，連電影終結後交代艾頓莊與David Furnish結婚並育有兩子的片段，亦全部剪掉。對此艾頓莊及片商表示強烈不滿。日前艾頓莊在意大利舉行演唱會期間，也對英國脫歐表示「羞愧」。艾頓莊稱脫歐令國民分裂，「我討厭死政客了，尤其是英國政客，我恨死脫歐，我是歐洲人，我不是愚蠢、殖民、帝國主義者的英國白癡」。