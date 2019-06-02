《阿斯達年代記》首播 宋仲基化身藍血人

阿斯達族人為建立國家，希望與擁有藍血的「雷安脫」族人結盟，但遭對方拒絕，雙方繼而爆發戰爭。少年時期的張東健，成功帶他所屬的阿斯達族人打敗雷安脫族。

秋瓷炫被利用毒害雷安脫族人

阿斯達不費吹灰之力打勝仗，全因利用秋瓷炫帶着毒藥暗中毒害雷安脫族人。當秋瓷炫得悉被利用，加上其雷安脫族丈夫被殺後，決心帶着嬰兒遠走高飛，可惜一直無法找到有人類生存的地方，並被困在山洞中。

10年過去，張東健成為阿斯達族人中最出色的戰士，帶領族人多次打勝仗，擴大領土。正當張東健與部下慶祝勝利之際，飾演阿斯達族最美麗女子的金玉彬，出現在戰士們的聚會上，成為眾人焦點。對權力充滿野心的金玉彬，與張東健有着親密關係。

母親教誨最重要活得像個人

另一邊廂，秋瓷炫與兒子隱居高山10年，兒子轉眼10歲，某日他意外發現山下有人類居住的痕迹，母子決定離開山洞。其間兒子問秋瓷炫為何自己的血是藍色，與母親不同，「我不是人類嗎？」秋瓷炫解釋血的顏色並不重要，要活得像人才是人類。

途中秋瓷炫身患重病，與此同時一群野狼對兩母子虎視眈眈。兒子為保護母親，爆發內在潛質，眼睛變成藍色，指甲變長，跟野狼對峙，幸好一群瓦韓族人趕至，將野狼趕走。可惜秋瓷炫最終病逝，兒子獲瓦韓族人收養。首集最後一幕，秋瓷炫的兒子長大成人，亦即宋仲基所飾演的銀蟾。

文：蘇珮欣