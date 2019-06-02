「吸血鬼」試鏡贏「喪屍」 羅拔柏迪臣落實演蝙蝠俠

華納電影打算再拍《蝙蝠俠》系列，並由《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》和《猿人爭霸戰：猩凶崛起》導演麥維斯（Matt Reeves）操刀，之前有傳不少男星都覬覦這經典角色，包括《以你的名字呼喚我》男星艾米漢瑪（Armie Hammer）和《復仇者聯盟2》「閃銀」艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）等；不過據悉導演屬意《吸血新世紀》中飾演吸血鬼的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），或在《熱血喪男》扮演喪屍的尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）。

據報道，到試鏡時以羅拔柏迪臣表現較突出，華納高層最終一錘定音，選擇了這名現年33歲的男星，成為最新「蝙蝠俠」。有傳華納電影跟羅拔柏迪臣簽下3部片約；預計今年秋天在倫敦開鏡，並會於2021年6月上映。

基斯頓比爾版本近年最成功

歷來扮演過蝙蝠俠的不乏一線男星，除了《蝙蝠俠對超人：正義曙光》的賓艾費力之外，還有添布頓（Tim Burton）導演版本《蝙蝠俠》的米高基頓（Michael Keaton）、《新蝙蝠俠不敗之謎》韋基馬（Val Kilmer）、《蝙蝠俠與羅賓》的佐治古尼（George Clooney）；但如果要數近年最成功的，應該是基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的三部曲，叫好叫座，當中扮演蝙蝠俠的是《為副不仁》男星基斯頓比爾（Christian Bale）。

至於現年33歲的羅拔柏迪臣，憑《吸血新世紀》系列一炮而紅，當年更是很多少女觀衆的偶像。但這名在英國出生及成長的男星，成名後卻鍾情小衆電影，演出過《墮落星圖》、《命中有罪》等，今次回歸主流擔正超級英雄電影，說不定會再創事業高峰。不過網民對他扮演蝙蝠俠的意見分歧，有人認為他在《吸血新世紀》的「吸血鬼」形象太過深入民心，甚至開始有聯署反對他扮演蝙蝠俠。但也有指當年很多人不看好《斷背山》男星希夫烈達（Heath Ledger）在《蝙蝠俠: 黑夜之神》扮演小丑，怎料他身故後仍能在奧斯卡贏得最佳男配角獎，所以說不定羅拔柏迪臣也能締造另一次傳奇。