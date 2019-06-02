有孝心獲長輩歡心 高海寧婚後願與奶奶同住

楊明日前拍新劇《網絡騙案》時，與劇中母親馬海倫拍一場跳大媽舞戲分，楊明指跳舞有難度：「叫我們記對白就叻，記舞步其實好難。」

二人再演情侶

在新戲與楊明再演一對的高Ling表示，二人連續合作兩套劇，她的角色都是被男方家長嫌棄，她聲稱自己其實好叻與長輩溝通，不擔心與未來奶奶相處有問題，如將來有需要，為表孝順不介意婚後與奶奶同住。

問到現任男友鄧智偉的媽咪是否待她如半邊女？她即甜笑不答，望向楊明求救，楊明代她擋駕稱：「女友家人待我如半邊仔，而我的絕種好媽咪亦好惜莊思明。」高Ling聞言羨慕地說：「好幸福呀！我都想一樣。」

先結婚後公布？高Ling避答

有傳高Ling明年結婚，她澄清說：「不是，如果有好消息會公布，因為都是祝福。」至於會否效法蕭正楠和黃翠如，先結婚後公布，高Ling沒正面回答：「我唔知呀？最緊要是二人之間有共識。」

另外，湯洛雯（靚湯）要為新劇《法證先鋒IV》開工，接到劇本初時感緊張，自覺加入劇組像插班生。

湯洛雯腳部韌帶撕裂

早前靚湯在外地跑步跌傷，韌帶撕裂，醫生提議她帶護腕開工。重提她與黃德斌拍《婚姻合伙人》的激吻戲，她笑言拍了幾take，由於吻得很激情，當時拍完不敢看playback，最怕被父母看到，是否好咀要問黃德斌。

林秀怡指陸永令人惡心

另外，林秀怡提及戲中一幕浸浴戲，指對手陸永穿鞋落水，令浴缸水變黑又有臭味，令她惡心。

記者：林蘊兒