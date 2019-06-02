搞活動打對台 菊梓喬：咁啱啫 吳若希：如果我知道會避開

吳若希獲歌迷會為她補祝27歲生日，她讚粉絲好乖，特別製作布杯套響應環保，她其中一個生日願望是用少一點塑膠，大家對海洋生物好一點。

「一姐」已變貶義詞

對於被指刻意與同門師妹菊梓喬同日舉行活動對撼，她強調沒有對方日程，不知對方搞活動。是否想爭回一姐位置？她覺得「一姐」已由褒義詞變貶義詞，變得十分負面，她說：「以前未結婚生小朋友， 我可能為掙錢要去滿足別人，現在工作只為滿足自己。」

她慨嘆以前工作氣氛比現在開心得多，與同期的胡鴻鈞、許廷鏗及鄭俊弘一起成長，即使互窒也不會變成不和新聞：「老老實實如果我知道和她（菊梓喬）同日搞活動，我會避開，因為覺得好煩，不想有這些新聞。」

早兩年已「失寵」

問到新歌被指點擊率不及菊梓喬？她表示除了首歌是自己唱，其他不關自己事，現在最緊要做得開心。可覺得唱片公司高層何哲圖偏心？她笑道：「他當然偏心，以前經常約我下午茶，現在只會私底下約我老公，兩個姓何可能friend一點，我是外姓人，兩年前已有首歌《失寵》給我唱。 」

另一邊廂的菊梓喬舉行歌迷會3周年活動，招待過百名粉絲，唱出多首歌，為8月演唱會預演。談到與師姐吳若希同日舉行活動，她說事前不知道。問她可有擔心影響彼此感情，她說：「咁啱啫，相信師姐不會放在心上，我們的粉絲群都不同。」

吳若希和菊梓喬的粉絲經常在網上展開罵戰，菊梓喬認為每人有言論自由，她不用出手去平息，並笑道：「小朋友有火花都幾得意，說話不是很過分。」

菊梓喬：點擊率不重要

有指她的歌曲點擊率較吳若希多，她認為數字不重要，最重要是歌曲質素。被指今年是她的天下，她笑說：「歌名是《你就是天下》，我並不是天下。」她認為不應該比較，她反而喜歡吳若希《我記得》的MV，多於自己的《鋼鐵有淚》，「師姐演得好又唱得好，我希望將來可以在自己的MV演戲，就算似師姐被掌摑也不介意，被圍毆也可」。

記者：林祖傑、柯美

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com