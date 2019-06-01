《變種特攻：黑鳳凰》 終局之戰

在Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》中，扮演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）壯烈犧牲，全球粉絲依依不捨。同樣改編自Marvel漫畫的《變種特攻：黑鳳凰》，在預告片已暗示主角之一「妖后」珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）難逃一劫，問題是繼《變種特攻：天啟滅世戰》後，美劇《權力遊戲》23歲女星蘇菲端納再次扮演「靈鳥」入魔，還有多少變種特攻成員慘遭毒手？

「靈鳥」入魔

今集由《變種特攻》系列編劇西蒙金堡（Simon Kinberg）首次自編自導，故事跟足漫畫原著，講述1992年變種特攻成員應美國政府要求，參與一場拯救太空人的任務，但途中發生意外，靈鳥突然被有生命的超強力量「鳳凰之力」入侵體內，成為他的宿主，令她險死還生。

擁有「鳳凰之力」後，靈鳥不單戰鬥力暴增，意識更不受控地分裂，善良本性逐漸受壓，邪惡的「黑鳳凰」取而代之；更重要的是，占士麥艾禾（James McAvoy）飾演隊友「X教授」昔日為保護她而刻意隱藏其童年回憶，亦遭這股暗黑力量翻倒出來，令到靈鳥怒不可遏，竟然遷怒於好心輔導她的另一隊友、珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）扮演「妖后」，最終釀成無可挽回的悲劇。

遷怒「妖后」

從預告片出現某位超級英雄的喪禮，跟妖后感情要好的「藍獸」尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）難掩悲痛神情，不難估計死者是誰。靈鳥失控除了令變種特攻痛失一員，更觸發藍獸與「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender）內訌，一方堅持拯救靈鳥，另一方要大義滅親，二人更為此翻臉，公然在紐約第五街上開戰，據導演在北京宣傳活動上劇透，這場戰役非常震撼，就連紐約地鐵亦遭殃，慘被磁力王扯上地面！

至於其他變種特攻成員，亦因此分裂成兩派勢力，情况就如《美國隊長3：英雄內戰》中，美國隊長與鐵甲奇俠為了應否受到美國政府監管而鬧不和，導致復仇者聯盟內訌一樣。此事令到夾在中間的X教授，罕有地感到無助和「左右做人難」。

神秘奸角

隨着#MeToo及Time's Up運動興起，近年荷李活女性主義抬頭，Marvel電影亦以《變種特攻：黑鳳凰》作出正面回應，首次以靈鳥、妖后等女角作為電影焦點，更邀請《追擊拉登行動》金球影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）加盟，扮演神秘奸角，等待靈鳥入魔，從旁煽風點火。至於她的真實身分，有網民估計是在《Marvel隊長》出現過的外星斯克魯爾族人（Skrull），混入地球伺機侵略；亦有人作出其他猜測，孰真孰假恐怕要待新片上映後，才可知道答案。

文：張晴