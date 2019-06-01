陳煒台灣相睇︰無個看得上眼

【明報專訊】拍攝無綫節目《如果這樣生活》的陳煒、洪永城、袁文傑及楊明等昨日出席記者會，分享各自旅程感受。到台灣拍攝的陳煒獲監製安排相睇，她笑稱監製見她這幾年工作辛苦，覺得她很需要愛情，所以給予機會。從未試過相睇的陳煒表示雖只是拍節目，事前亦已知有這環節，但相睇時仍然覺得尷尬，一連兩場相睇活動，每次有數十對男女，女生都打扮得花枝招展，包括她在內，但要重複向不同男士自我介紹，第一場活動覺得尷尬，但第二場就感沉悶。事前她有列出3大擇偶條件，包括身高、人品和薪金，「有些符合條件，有個更交換了電話號碼，返港後對方也有聯絡我，但我沒回覆，才發現自己需要一個有緣人」。她直言無個看得上眼。她不介意異地戀，喜歡就會排除萬難，「慢慢啦。（不心急？）又唔係，都要適合才可發展，唯有在香港找。」