姚子羚︰再放相或對話無意義 蔡宛珊稱離婚決定絕對啱

昨日姚子羚回應說：「要澄清嘅，我之前已澄清咗。其實我同Raymond已經回復普通朋友關係，所以關於佢嘅嘢，我唔方便再作回應。事情已經告一段落，再發放一啲有我嘅相片或對話，其實係無意義嘅。我嘅心情同工作都唔會受呢件事影響。」

Sarika接受《明報》電話訪問，問她跟Raymond分居後，他要求復合同時又有「二奶」及姚子羚，一腳踏三船？她說：「佢究竟有第二三或四個，我不再深究，也不再評論。分居後我不再牽涉他的私生活，雖然在分居兩年間，他想再跟我復合。我跟他一起10年，好難做離婚決定，行出這一步是深思熟慮的。我唔敢自認好聰明，但現在我覺得這個決定是絕對啱的。」Sarika稱事件曝光後，自己也被懷疑是爆料者，她說：「這些是不快的往事， 我怎會家醜外揚？我只想故事快結束，因禍得福是知道身邊很多人關心與支持我。」

問她有沒有說話向二奶或姚子羚說？她稱故事發展到這地步，她給事件中的女生，還有前夫Raymond衷心祝福，希望他們安好。

娛樂組