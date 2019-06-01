兒子談戀愛 康子妮期待做奶奶

拍拖好過做宅男

問康子妮覺得自己將來是怎樣的奶奶？她笑稱很多朋友在兒子還小的時候已經說，如果將來兒子有女朋友或老婆，實會很嬲很難接受，但她又沒這些想法，「我會覺得兒子有女朋友或老婆，是很正常的，好過他待在家中做宅男。現在我兩個仔拍拖，都有帶女友回家」。她跟兒子說，識多幾個朋友無壞，這樣才知道什麼人適合自己，「你問我有無心理準備做奶奶，隨時都可以的，但當然不是現在，我是指待他們將來談婚論嫁的時候。我無所謂的，都是這樣相處，如對方走過來已經是傾不到偈的，我想那個很難是兒子喜歡的，因我教兒子的價值觀、待人處事，如他揀的人是與我們有很大分別的，我估他們很快會分手。萬一不幸真的是這樣，也沒辦法，這是他的選擇，我們作為長輩只能去配合，應該要識得放手，最多少點見面。」她笑言會預先練定水，將來跌落水不用兒子救，叫他們先去救女朋友或者老婆。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com