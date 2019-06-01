自認難相處 嫌阿媽要求高 林曉峰靠康子妮做擋箭牌

林曉峰（阿Lo）與太太康子妮今次首次主持真人騷節目，阿Lo表示太太已10多年無做主持，是有一定壓力的，因自己是「無稿人」，想到什麼就說，太太則習慣了對稿。會否衝口而出講說話激嬲太太？阿Lo說：「不時都有，這些在所難免。」

夫妻檔做主持

康子妮讚老公很專業，都是工作而已，不會因是兩公婆會「就住」，出發點都是為件事好，不過面對出名轉數快的老公，她也應接不暇，「我個腦是『無字』的，例如講些什麼、搞氣氛和爆肚都是他的工作，因這些並非我擅長，我負責在旁講兩句」。兩公婆一齊做主持，阿Lo認為可以令整件事有更多層次，因他們的感覺會與參賽者較相似。

婆媳關係和睦

如何令婆媳關係和睦可謂人生一大課題，甚至有奶奶會認為媳婦搶走她的兒子。康子妮表示與奶奶從沒有這些想法，她視奶奶為長輩，不會因對方身分而用特別方式看待，尊重和關懷很重要，也是很基本的，「幸好我們真的從沒摩擦，不是因為我，而是因為奶奶是個很『識做』的老人家，知道後生不喜歡囉嗦，亦從沒批評我，只有鼓勵和給予意見，她也不會覺得『你點解不聽我意見？』就算有些事情，我沒百分百跟足她說的去做，她也不會嬲」。康子妮稱由原本無關係的兩個人變成如此密切的婆媳關係，除了溝通外，也要有多些耐性，和給時間大家磨合。不是與奶奶同住的她，也認同「相見好、同住難」，「不要說奶奶，就算跟自己父母同住，都會有很多難相處的地方，因大家性格和文化都不同。」

母子經常鬥氣

在奶奶和老婆之間，老公永遠擔任「中間人」角色，但阿Lo稱太太才是他與媽媽之間的中間人，「我看到阿媽對我老婆那麼識做，但阿媽對我的態度卻是完全不同的。阿媽會批評我，又會說我不好，所以我經常跟阿媽鬥氣，但這也是我母子相處的模式。」阿Lo稱媽咪早知他定會以自己家庭為先，所以不會呷醋，因對方也是這樣。

阿Lo和康子妮結婚17年，一直是恩愛夫妻，康子妮稱兩公婆平時很獨立，各有自己的工作，變相大家有自己的空間，這是很重要的，之前一起巡唱亦加深了彼此了解。問阿Lo如何去形容這兩個他人生中最愛的女人？他表示阿媽就是喜歡跟他鬥氣，是一個自由度很高的阿媽，又沒什麼規限，唯一就是她訂的標準太高，「她不時跟我說『都不錯，不過……』我一聽到『不過』就唉，即是她永遠都覺得我做得不夠好囉！（是一種鞭策？）大家接受程度不同，有些人對住我阿媽，這樣說可能會覺得是鞭策，很有鼓勵性，但我就頂不到。（如何化解？）盡量少點接觸，間中才致電給她嗌交囉」。

「一定救老婆先」

在阿Lo心目中，太太很就得人，很會跟別人相處，跟他恰恰相反，「我在她身邊那麼久，還沒學到她去跟人相處的方法，有很多時對外，我似將她當了是一面『擋箭牌』，例如幫我對住屋企，甚至因為她的好，很多人連我的衰嘢都慢慢擦走。我覺得老婆很識做人，我不識做人囉。很難改變，因為是一個性格和成長，要需要時間去調節」。

熒幕前的阿Lo經常嘻嘻哈哈，很會帶動氣氛？他坦言只是工作，平時的他是沒表情的，而且很難集中，因他無時無刻都會在想東西和觀察四周。談到「老婆和阿媽一齊跌落水，你會救邊個先？」這個世紀難題，阿Lo的答案是：「我一定救老婆先！那個雖然是我阿媽，但亦都有個人叫做她老公，那個老公是負責救她的。」

髮型：John Chung @ Barbieri Privata

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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