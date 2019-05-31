《獅子王》音樂劇年底香港首演 「辛巴」盼在港過新年睇煙花

Jordan說很榮幸可以帶這劇目來港給未看過的觀衆欣賞。Amanda表示來港前已聽聞很多關於香港的事，所以感到很興奮。談到他們飾演的角色，Jordan坦言有難度，因珠玉在前，但很感恩演到這角色，會以自己的方式演繹。Amanda表示之前未演過娜拉，所以壓力大。Zodwa說她的角色很有趣，揣摩過程是幾好的嘗試。他們此行留港一個月，Jordan自言14歲時曾來過香港，讚這城市很有魅力，但行程緊密，希望有時間可周圍探索一下，並期望年底在港過新年，欣賞煙花。Amanda則大讚香港是先進城市，從機場出來沿途見很多建築物很驚訝。

記者：陳釗