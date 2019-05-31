《變種特攻：黑鳳凰》北京首映全場爆粗 占士麥艾禾登長城讚偉大

在《變種特攻》電影系列面世20周年前夕，電影公司以《變種特攻：黑鳳凰》作為最終章，當然期望叫好叫座。剛完成首爾宣傳活動後，導演西蒙金堡（Simon Kinberg）率領戲中主角「靈鳥」蘇菲端納（Sophie Turner）、「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender）、「快銀」伊雲彼得斯（Evan Peters）及「鐳射眼」泰舒萊頓（Tye Sheridan），會合「X教授」占士麥艾禾到北京造勢。

蘇菲端納自爆曾患抑鬱症

首映活動以「變種人學校畢業典禮」為主題，眾星行紅地氈時，主動跟粉絲簽名及合照；上台後又以中文講「你好」，以及日前在韓國學到的「心心」手勢，跟現場粉絲打招呼，盡顯親民本色。

在互動環節上，蘇菲端納應主持人要求，重演《變種特攻：異能第一戰》磁力王跟X教授找上狼人一幕，當時後者以一句粗話回應。占士麥艾禾建議台下粉絲再說一遍，結果全場3000人一起「爆粗」，相當震撼。

現年23歲的蘇菲端納，早前接受外國傳媒訪問時自爆17歲拍攝《權力遊戲》期間，已經患上抑鬱症，至今已有6、7年。她在聊天環節上表示，自己跟「靈鳥」最相似的地方，就是彼此都受到精神問題困擾，內心感到被撕裂，所以拍戲時感同身受。

北京是《變種特攻：黑鳳凰》海外宣傳行程最後一站，待眾星返回美國後，便將出席世界首映禮，同片其他演員包括「妖后」珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）、「藍獸」尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult），以及首次加盟飾演奸角的謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain），相信亦會歸隊，屆時勢將更熱鬧。此片將於6月6日在港上映。