資料不足靠集體創作角色 梁家輝演世紀悍匪有難度

記者：柯美

攝影：黃梓烜

場地提供: Hotel VIC 海匯酒店

梁家輝在新片《追龍II：賊王》化身最強悍匪，其角色以香港1990年代的世紀悍匪張子強來改編，要模仿這名賊王，對家輝來說有一定難度：「由於角色背景資料不多，大家都是在他犯案被捕後，才見其廬山真面目，只知他是個喜歡炫耀的人，所以無得参考和模仿，要靠導演與演員之間的創作。」幸而監製王晶在未開拍前已有劇本，不是飛紙仔，令家輝有充足時間去創造角色。

該片在內地深圳和惠州取景，由於拍攝時正值盛夏，戲中又不乏槍戰和公路飛車場面，所以拍得很辛苦，家輝說：「在公路拍攝，氣溫高達40度，熱到蒸氣冒出，不用放煙已有特別效果！」

見到榴槤都怕

不過最難忘的場面，是家輝在大廳圍着波枱，分榴槤給一眾兄弟吃，他苦笑道：「我本身很喜歡吃榴槤，但拍這場戲吃完幾箱榴槤後產生恐懼，到現在無再吃過榴槤，之前同家人到馬來西亞旅行，一見到榴槤就怕，要即刻掉頭走。」

話題由追女變教女

繼2005年拍攝電影《黑社會》後，家輝與任達華、古天樂及林家棟相隔14年再度合作，感到開心和難得，指大家都成熟不少，尤以任達華分別最大，他笑說：「以前大家行埋講追女仔，現在就講怎樣教女。（有否叫古仔和家棟快點結婚？）我經常催婚。」

問家輝有否介紹女仔給古仔和家棟認識？家輝搞笑說：「有呀，跟我差不多歲數的都雲英未嫁。」

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