「相信我的人就會相信我」 姚子羚：無情慾相簿

身心疲憊 攞假休息

姚子羚表示目前努力工作，劇集快拍完，這幾個月拍得很辛苦，身心疲憊，之後會放假，已向公司攞假，因去年無放過假，很想去放鬆和休息。8月要拍攝關於跑步的新劇，與陳山聰合作，之後要開始練跑，會叫山聰陪跑，也驚這個教練不斷鞭策她，希望對方不要一邊跑一邊拍片。

陳展鵬回家似入ICU

陳展鵬說劇集很快拍完，可以專心湊女，「這兩個多月不停開工，每晚回家都偷望女兒，驚嘈醒她就大件事」。他笑指現在回家都好似入ICU，一入門先用消毒藥水噴一噴，然後立即冲涼和換衫，做足全套。至於為囡囡冲涼和換片，他自誇OK，但囡囡出院回家頭兩日似打仗一樣，現在學識餵奶、換片和包被。他坦言初時會跟老婆單文柔爭換片，覺得幾好玩。鍾晴近日探望單文柔，笑言要穿保護衣才能抱B女，似在產房。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com