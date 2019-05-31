「朋友擺我上枱會嬲死」 唐詩詠否認酒店密會「葉朗程」

唐詩詠本月3日剛度過38歲生日，當日她在社交網上載穿著黑色衫、對着蛋糕許願的照片。事後被指無論衣著、背景及拍攝角度，跟網上作家葉朗程分享的金牛座女子照片甚為相似，因而引起揣測，更有說葉朗程的真正身分是唐詩詠的緋聞男友陳思銘。

唐詩詠前晚表示今年生日在公司開工度過，劇組還送上蛋糕，而且過程難忘，因拍攝時監製突然現身片場，大家都很緊張，該場戲她要喊，初時擔心是否自己做錯什麼，原來是大家夾埋為她送驚喜。

生日當天要開工

對於被指疑似是故事的女主角？唐詩詠表示有很多人問她，但不關她事，不是事實的事就不回應，對她而言只是一篇文章。她稱該照片是之前與一班朋友去吃飯時拍的，她本身沒有該照片，可能是朋友上載到網上，之後有人攞來做故事。她說有些報道內容實在太誇張，根本沒這回事，例如說有人特地在韓國買三文治給她吃，其實是粉絲在尖沙嘴買給她，所以不想再去深究，「始終是一篇網絡的創作文章，我尊重創作，大家可幻想該女生是誰，但對於我而言並非事實，所以無所謂。我正日生日是要開工。」

承認相中人裙子相似

相中人似你？唐詩詠稱該條裙是很似，她也穿過跟朋友去餐廳吃飯。至於酒店密會？詩詠肯定說：「當然沒有！如果我做這些事怎會給大家知道呢。網上有很多這些文章，可能令大家有很多幻想空間。」

無問陳思銘是否該作家

問到緋聞男友陳思銘在她生日有何表示？唐詩詠說沒有，因她忙拍劇，下月才開始慶生活動。對於有傳葉朗程的身分是陳思銘？唐詩詠稱不認識該作家，也沒有一個朋友跟她說陳思銘是該作家，她也沒特意去問，「我覺得不會，如果擺我張相上去的人是我朋友，我會嬲死，這還不是擺我上枱？我朋友一定不會做」。

談到好友黃翠如和蕭正楠在峇里舉行浪漫婚禮？唐詩詠有看過對方的婚照，知道他們這次婚禮是想送給父母，「他們知我要開工，我當然想親身去，但無所謂，最緊要他們開心、我就開心」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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