秋季日劇扮米芝蓮名廚 木村拓哉陪鈴木京香摘星

繼《A Life～深愛的人～》後，現年46歲的木村拓哉再次演出TBS電視台的周日劇集，不過新劇還未開拍，已傳木村要求多多，圈中女星避之則吉，無論是《不自然死因研究所》石原里美、《繼母與女兒的藍調》綾瀨遙，還有《你家是我的事》北川景子等，均拒絕劇組邀請。最近終於落實由明日慶祝51歲生辰的鈴木京香，扮演劇中女廚師角色，跟木村攜手追夢。據悉該劇將會到法國取景，未知已簽約巴黎模特兒公司的木村愛女光希，可有機會客串一角，父女首度同台？

劇情似《摘星廚神》

這齣尚未命名的新劇，講述木村飾演法國餐廳主廚，雖然擁有米芝蓮二星榮譽仍未滿足，個性自負加上急於「升呢」成為三星大廚，導致身邊拍檔不滿，加上餐廳發生一場意外，令他同時失去餐廳和伙伴。就在木村人生最失意的時候，遇上同屬廚師的鈴木，陪他一起追求米芝蓮三星夢，而木村在尋找新餐廳的合作伙伴過程中，亦重新認識自己，相信是一齣動人而熱血的故事。

不過，有網民發現新劇故事大綱，跟《星夢情深》男星畢利谷巴（Bradley Cooper）在2015年上映的電影《摘星廚神》頗為相似，同樣以失意廚師努力重建事業和人生，誓要奪得米芝蓮三星為題材，至於鈴木京香的紅顏知己角色，則由《義勇群英》女星施安娜米勒（Sienna Miller）飾演。

隨着日本邁向令和年代，早前有日媒統計平成年間（1989-2019）最高收視日劇排行榜，結果在前十名中，木村主演《美麗人生》、《夢想飛行Good Luck》、《律政英雄》及《悠長假期》4齣作品上榜，「日劇天王」之名，木村當之無愧。

演盡不同職業

至於木村在每齣劇集扮演不同職業，都能成為社會話題，包括《美麗人生》髮型師、《Change》政治家、《飆風引擎》賽車手，以及《律政英雄》檢察官等。至於新劇飾演天才廚師，則可視為他在《從天而降的一億顆星》扮演法國餐廳見習廚師的延續，粉絲亦可以重溫木村當年在綜藝節目《SMAP×SMAP》煮食環節BISTRO SMAP的「廚神」風釆。