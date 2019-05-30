魏駿傑復出 不介意演變態佬

可嵐為愛兒拒絕追求者

可嵐又借店內玩busking，約兩星期一次，雖然唱歌沒酬勞，但開心有捧場客。經歷離婚傷痛的可嵐表示，身邊有追求者，但兒子是她人生首位，為兒子將來打算，要做足200分，趁後生專注努力工作，不想太多感情事。

魏駿傑目前在內地有投資食肆生意，原本打算不再拍戲提早退休，無奈戲癮發作，心思思重返幕前。他解釋：「一心只想客串拍戲等退休，但今年年初有人找我拍一部商戰電影，會在7至8月全國上映。自知年紀大又一副福相，但拍完後好有信心，有機會拿個尾彩。電影叫《夢醒黃金城》，我飾演唔叻又自大的人，經歷失敗後才醒覺，變成踏實的人，角色幾似我。」他據知預告片出街後，1星期內地網上點擊率達700多萬，令他信心大增；至於拍劇，他亦放聲氣：「拍劇雖然辛苦，只要劇本好玩可以考慮，價錢不是最重要。不介意飾演變態殺手、反派、醫生，再做警察角色就不想了。」他未來仍主攻拍內地劇，但原來他跟無綫仍有一部劇集合約未完成，但沒有人接觸過他。

記者：林蘊兒