順產快生 取名「吳主軒」 岑麗香囝囝有禮愛「斟茶」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

香香四肢纖瘦，狀態不俗。她笑言已接近回復最fit狀態，還差幾磅，不過牛仔褲都扣到最後一粒鈕，只是緊一點而已。

香香表示兒子現時兩個半月大，她也休息足夠，準備好復工，昨日坐在化妝枱整頭化妝時，已很開心和期待。至於之後的工作安排，會否拍劇？她自言現在對任何工作都抱開放態度。問昨日要返工，是否很不捨得兒子？香香笑言：「是呀，所以有望多他一眼，和聞多他的BB味一陣。不過出去工作又是另一種開心，我覺得一定要有個平衡的。」

同時餵人奶奶粉

香香透露兒子中文名叫「吳主軒」，由老爺奶奶改的，笑指自己「吳」和「主」都識寫，但「軒」還要慢慢學，意思是想BB心裏面永遠有神。問到識幫囝囝冲涼和換片沒有？香香自言當了媽媽兩個半月，很多謝父母，她和老公都發覺當媽咪很偉大，所以她會加油：「我和老公分工合作，我要負責很多事情，終於知道當媽咪很偉大。我媽咪還特意返港幫手，所以感到很幸福和很多的愛。老公照顧BB也OK，他換片最拿手，BB也很客氣，很喜歡『斟茶』，每個人都斟過，很有禮貌。囝囝現時人奶和奶粉兩樣一起吃。」

擔心兒子眼角高

談及其生產過程？香香說她是順產的，BB出來過程很快，快到麻醉針都打不及，很惜她：「當日早上10點入院，下午3點開始陣痛，7點便出世了，多謝他。」笑指她生得那麼輕鬆，可會快點生多個湊成「好」字？香香笑說：「等我慢慢來，搞掂這個先，沒那麼快，但將來都想。」

香香又笑言，鍾嘉欣和李亞男等好姊妹都有來探望兒子，每位姊妹都那麼靚，擔心囝囝睇慣靚女，將來會眼角高。會否對襯家？香香表示：「沒那麼快，待他返學先喇。（在香港讀書？）我們也在問朋友，知道在香港返學要有很多準備。」

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