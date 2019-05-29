婚後避女星 拖張東健谷《阿斯達》 宋仲基新片獲華誼騰訊投資3300萬

《阿斯達》導演金元錫、編劇金榮昡和朴尚淵昨日率領新劇主角，齊齊現身記者會。宋仲基表示，先後在韓劇《成均館緋聞》及《樹大根深》跟金導演和兩位編劇合作過，一直希望再結片緣，《阿斯達》終於令他願望成真。

主動提及老婆

基哥主動提及愛妻喬妹，自爆婚後首次接拍新劇，心情沒太大改變，反而更踏實。喬妹亦是《阿斯達》兩名編劇的粉絲，因此她會為新劇加油。

基哥在新劇飾演背負詛咒而生存的「銀蟾」，為了保護金智媛扮演「坦雅」和她的瓦韓族人，誓死跟入侵者「妥坤」（張東健飾）對抗。鏡頭前基哥和張東健是一對宿敵，現實卻是老友鬼鬼，二人不單拖手進場，又搞笑地扮比武合照，再向現場傳媒派心心，盡顯默契。

首齣科幻大片

提起基哥，除了忙於拍攝韓劇《阿斯達》外，早前亦宣布接拍電影《勝利號》，再次跟《狼少年之戀》導演趙成熙合作，女主角則是《陽光先生》金泰璃。新片預定今年7月開鏡，並於明年上映。由於台前幕後陣容強勁，加上《勝利號》將會是韓國電影史上首部以「征服太空」為題材的科幻大片，自然成為韓國甚至亞洲影壇焦點。

有傳《勝利號》製作費高達200億韓圜（約1.34億港元），多得基哥擔綱主演，集資方面毫無難度，在港交所上市的電影公司「華誼騰訊娛樂」宣布投資50億韓圜（約3300萬港元），藉此取得中港發行權。