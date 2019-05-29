邵仲衡開工撼崩頭 收千元大利市

趙碩之呻邵仲衡經常加戲

趙碩之戲中與邵仲衡演賊鴛鴦，邵仲衡為錢逼到患癌的趙碩之吊頸自殺。問戲中兩人有否身體接觸？趙碩之說：「他經常加戲的！（可介意？）看效果啦！無問題，其實接拍這套戲也是多得他推薦。」她指今次是首度拍吊頸戲，更會化成厲鬼，所以劇組也給了她利市，片酬亦是開心價。

陳蕊蕊有人追：不想玩玩吓

陳蕊蕊表示戲中要為姊姊趙碩之向邵仲衡報仇，「今次不用性感，也不用色誘，只需扮鬼扮馬，不過拍攝時都好緊張，面對前輩經常忘記對白，真的不好意思」。前度金剛公開新戀情，她也大方祝福。問陳蕊蕊可有新戀情？她說：「現在叫做單身，有追求者，仍在觀察中，我不心急，不想玩玩吓，花多點時間了解先，以前都不是玩，只是更加認真對待這件事，睇定啲先。」

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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