港台大改革 聽眾有增無減 周國豐：可跟電視台較高下

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

香港電台於4月進行了大改革，由包裝到節目調動與內容，周國豐形容是他入行逾20年以來所見港台鮮有大膽的改革。「這改革是近年鮮見大型與冒險的大動作，過往改革或將節目時間調動，今次着重是電台形象與路向更清晰化。過往有意見指港台一台與二台的節目各路線混淆，4月改革後，一台是新聞時事與知識，二台純娛樂、藝術、音樂及文化，對聽眾選擇更方便」。

改革之初，因為電台聽眾的習慣性好強，故有很大批評與投訴聲音，但周國豐視之為存在感的鼓勵。他將港台一台的王牌節目，如鄭子誠的《音樂情人》、有12年歷史的《恬淡情懷》搬到二台，又將二台的《守下留情》搬到一台；宣布時間改動之初，引來聽眾不滿，有在社交媒體留言反對，更有直接向電台投訴，反應好激烈。

無人鬧就死了

周國豐說：「聽眾有很多意見，認為改動後變一、二台自己撼自己，若以負面角度看，確實好多人鬧。不過，以正面態度，改動增加聽眾人數，觸及層面是擴大了。這跟現代人的生活習慣改變有關，以前大家要定時趕返家看電視，現在大家用手機、平板電腦在任何地方也可以睇電視。電台的優勢是不需要聽眾完全專注，可以跟電視競爭，所以作這冒險決定。過去兩個月時間觀察，聽眾是適應了，《守下留情》的網上點擊更是增長中。坦白講，若果今次我們的變動沒有引起話題，我會更擔心。無人鬧無人留意咁就死了，屆時我可能要問自己，電台是否沒有人聽？沒有人理電台死活？」

未來與KOL合作

除了節目調動外，也加強節目內容，今次配合改革宣傳，邀來網絡紅人蕭叔叔跟鄭子誠合作，外界反應很好。周國豐透露蕭叔叔在下半年度跟港台一台有進一步合作，似劉家傑的《英語一分鐘》，蕭叔叔會做電台版，推動英語。現在的聽眾要求短時間、精彩與內容兼備的節目，這正切合所需。他透露未來計劃也會跟KOL合作，運用社交媒體推廣，由於港台一向感覺是老派或傳統的，在宣傳方面有掣肘，也不宜嘩眾取寵。有KOL的幫助，希望涉獵範圍擴大。

沒停止培訓DJ

周國豐提到歌手斷層與青黃不接的問題，電台也經歷同樣情况。想當年的電台黃金時代，DJ的知名度與受歡迎程度不遜於歌手。現在電台也要借助外援以增實力，「港台在培訓DJ沒有停止，但實在不容易。港台有電視部與新媒體，我們希望互通，安排合適的同事參與電視製作，加上社交媒體等可以引人注意力。現在要憑單一電台捧DJ明星好難，不單港台，其他電台也陷這困局。培訓是很重要的挑戰，只有盡力做好！」

一周內逾500萬人聽節目

電台努力求存，但很多人有疑問，仍有人聽收音機嗎？

周國豐稱港台一直有做電台收聽調查，去年委託「香港大學民意研究計劃」進行抽樣調查，範圍包括全港電台與網台，聽眾人數是創歷史新高。有500多萬人在一星期時間內，以不同形式包括收音機、手機、網絡或應用程式等曾收聽電台節目，而用傳統收音機仍是大多數，用應用程式的也上升中。他又稱調查顯示聽眾對新聞時間節目需求最大，故港台一台是全港最高收聽率的電台頻道。

至於3個特別高收聽率電台節目，是車淑梅的《舊日的足跡》、《投資新世代》與《新聞天地》。鄭子誠是最受歡迎的音樂節目主持。過往電台做聯合調查報告會作公布，但很多因素影響，現在電台也各自做調查，故沒有公布，所得數據會作為策劃節目參考。