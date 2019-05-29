引薦林欣彤加盟華納 許廷鏗：因我講乜佢都笑

林欣彤：笑佢點解講得出

林欣彤承認在許廷鏗個唱綵排時，已感動到眼濕濕，故正式演出時不敢正視對方，怕爆喊失控。許廷鏗說：「剛才森美在電台節目都講，他睇住我們成長，見我們做騷，難得仲有感動和熱情感覺，他好掛住林欣彤的笑容。」林欣彤稱別人鄙視許廷鏗講笑話，但她永遠覺得好笑，「有時他講完笑話我都覺得不好笑，我笑他點解講得出，但有些是好笑的」。許廷鏗扮嬲道：「我引薦她成為同門，因她聽我講乜都笑，原來她笑我講得不好笑，那就各行各路啦！」

許廷鏗談到最近與林欣彤齊出新歌，對方加盟華納第一首歌《玫瑰式體驗》獲安排到日本拍MV；他的新歌《單數》MV有放火燒靚車的鏡頭，同樣都是公司重本製作。林欣彤說：「好開心公司大手筆，我聽到去日本拍MV，內心好雀躍，去到不停食，回來要做運動減磅。」

許廷鏗盼胡鴻鈞早日康復

提到老友胡鴻鈞拍劇撞傷頭入院，許廷鏗表示會多關心對方，「聽到他已出院回家是好事，希望早日康復，始終撞到個腦，有需要的話會介紹專科給他；他初時也叫我不用擔心，但翌日又見暈，所以休息好重要」。

記者：鍾一虹