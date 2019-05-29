玩遊戲打定輸數 楊明高海寧自認豬隊友

高Ling表示錄影前已跟陸永研究節目內的遊戲玩法，但她預了做輸家。高Ling與楊明被取笑是豬隊友？兩人對望大笑。楊明續道：「如果同隊兩個都蠢，大鑊！希望節目能將我們兩個拆散，分別跟醒目的陸永及林秀怡組隊。 」高Ling擔心遊戲中會陷入對手圈套，被人套出說話，但笑說：「個個都醒，有個蠢少少的作平衡，個遊戲先好玩！」楊明自爆刻意吹高髮型，留空間接受主持懲罰，又大讚女友莊思明玩遊戲出色，「她玩遊戲叻，所以好少跟我玩，其實我應該帶她來幫手，拉高一點智力」。

高Ling否認明年秘嫁鄧智偉

昨日有報道高Ling跟拍拖3年的鄧智偉好事近，傳兩人計劃明年初在歐洲秘婚。她跟鄧智偉愛得低調，但早前接受《明報》訪問時也「泄蜜」，承認現在每天也過得開心，而她與鄧智偉的關係是「Friend過夾Band」，有關計劃明年做鄧太的傳聞，高Ling昨日回覆傳媒時否認婚訊，說「得啖笑」。

記者：鍾一虹

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